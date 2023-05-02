Orman yangın sezonu başladı; açıkta ateş yakmak yasak





MANAVGAT YANGINI 500 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE



Orman yangınlarının sonuçlarının çok ağır olduğuna dikkat çeken Dikici, "Manavgat'taki yangının 500 atom bombası etkisinde olduğu söyleniyor. Hem iklim değişikliği, hem hava kirliliği dışında akla gelebilecek yüzlerce, binlerce olumsuzluğa sebep oluyor. Bunlara meydan vermemek için yaz aylarında vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmasını diliyoruz. Mayıs ayı itibarıyla açıkta hiçbir sebepten dolayı ateş yakmamalarını temenni ediyoruz. Şu an 153 piknik- mesire alanımız var, buralarda kontrollü piknik yapalım. Diğer yerlere gidilirse hiçbir şekilde ateş yakmayalım" diye konuştu.



'AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYALIM' ÇAĞRISI



Baharla birlikte tarla ve sera temizlikleri, sera kurulumu gibi olayların arttığını belirten Dikici, "Yangınlarımızın büyük bölümü bu temizlikten dolayı yakılan ateş nedeniyle oluyor. Rüzgarlı havalarda yakmayalım diyorduk ama rüzgarlı havayı da bırakalım. Lütfen hiç ateş yakmayalım. Sonbaharda yağmurlar başlayana kadar açık alandaki bütün ateş yakma olayını bitirelim. Topladığımız çöpleri de bir kenarda toplayalım, illa yakmak gerekiyorsa bölge müdürlüğümüz veya işletmelerimize haber vererek kontrollü yakım olabilir. Bu açıdan vatandaşlarımızın bu mücadeleye katkı vermesini, yangınsız bir yaz atlatmayı diliyorum" dedi.



ORMAN YANGINININ MÜEBBETE GİDEN CEZASI VAR



Orman içi ve ormana 4 kilometre mesafe açıkta ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Dikici, büyüyen yangınların birçoğunun anız yakma, tarla temizliği veya sera atıklarının yakımı gibi sebeplerle çıktığını belirtti. Bunlar önlenir, kurallara uyulursa bölgede yılda çıkan 250-300 civarı orman yangını sayısının 120'nin altına düşürülebileceğini söyledi. Orman yangınlarına ilişkin cezaların artırıldığının da söyleyen Dikici, şu uyarılarda bulundu:



"Bir insan kasıtlı orman yaktı ve ölüme sebebiyet verdiyse bunun müebbet hapis cezası var. Buna rağmen kasıtlı insan eliyle çıkan yangınları azaltamıyoruz. Zaten sorun dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Ormana çöp dökmeyi bile engelleyemiyoruz. Hepimiz Antalya'da yaşıyoruz, etrafımız ormanlarla çevrili, sadece Korkuteli yolunda iki haftada bir kamyon çöp topluyoruz. Sigarasını, şunu bunu atan var. Çöpün içinde yanıcı bir şey attıklarında orman yangınına sebep oluyor. Zaten kirlilik ayrı bir sorun, doğayı kirletiyoruz. Piknik yaptığımız yerde bizden sonra gelenin oturacak yeri kalmıyor pislikten. O açıdan biraz daha dikkatli olalım, ormanlarımızı evimiz gibi kabul edelim. Temiz su, temiz hava için başka alternatifimiz yok."