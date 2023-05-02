SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve PKK’nın isteğine yeşil ışık! CHP mitinginde ’Selo’ya özgürlük’ sloganları

KAYYUM UYGULAMASI NEDİR?

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya finansal, lojistik ve eleman temini açısından destek verdiği tespit edilen Belediye Başkanları görevlerinden alındı. Terörün finansman, lojistik ve eleman temini desteğini kesmek için bu isimlerin yerine vali ve kaymakamlar kayyum olarak atandı. Terör örgütü PKK, finansal, lojistik ve eleman temnininde zorlanmaya başlayınca kayyum uygulaması üzerinden sık sık mesajlar vermeye başladı. HDP de, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumların kaldırılmasını sık sık dile getiriyor. Zira HDP'nin seçim beyannamesinde de bu madde açıkça yer alıyor. Kayyum uygulamasının kaldırılmasının ardından bir sonraki adım ise özerklik olarak gösteriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den destek almak için yaptığı görüşme sonrası da kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ifade etmişti. Daha önce CHP, yerel yönetimlere özerklik açıklaması da yapmıştı.