Türkiye Değişim Partisi Sarıyer yönetimi AK Parti’ye katıldı... "Kandilden talimat alanlar ile bir olamayız"

'BU KATILIM CUMHUR İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRMİŞTİR'

Katılımın Cumhur ittifakını güçlendirdiğini vurgulayan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Türkiye Değişim Partisi Sarıyer İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, bugün AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığımıza gelerek partimize ve ailemize katıldılar. Kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu katılım Cumhur ittifakımızı güçlendirmiştir, ülkemiz, milletimiz adına önemli bir katılımdır. Türkiye Değişim Partisi'nden birçok kardeşimiz yarın da il başkanlığımızda, birçok ilçe başkanımız, il yönetimimiz ile bu katılımı gerçekleştirecekler. Türkiye'nin her yerinden, AK Partimize Türkiye Değişim Partisi'nden ve diğer partilerden katılım oluyor. Niçin katıldınız dendiğinde, 'Kandilden talimat alanlarla bir olanlarla biz bir olmayız, biz vatan için, bayrak için yaşayan kimseleriz' diyerek partimize katılıyorlar" şeklinde konuştu.