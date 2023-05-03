AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek: Türkiye’nin yeni Türkiye olduğunu böyle hissettim

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 2'nci sıra adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, sabah.com.tr'ye konuştu. Seçim sürecinin yoğun, vatandaş ile iç içe ve keyifli geçitiğini aktaran Atabek, "Sahadan da aldığımız enerji ile yüksek bir performans ile çalışıyoruz bundan da keyif alıyoruz." dedi.

"DEVLET MEMURU OLMAYI HAYAL EDEMEMİŞTİM"

62. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı görevini yürüten Çiğdem Erdoğan Atabek, üniversite yıllarında devlet memuru olmayı hayal edemediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: Bırakın memur olmayı hali ile bakan yardımcılığını da düşünememiştim. Türkiye'nin yeni Türkiye olduğunu böyle hissettim. Ben ve benim gibi kadınların ülkenin her alanında çalışabiliyor olması, inançlarımızın kariyerimizin önüne geçmemesi çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanımız bu durumun mimarı, ona bu ülkenin bir evladı olarak teşekkür ediyorum.

"KADINLAR VE GENÇLER İLE ALAKALI ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLARIMIZ VAR"

Çiğdem Erdoğan Atabek, çok yoğun bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, çocuklar, kadınlar ve hayvanlar ile alakalı çok önemli kanunlar yaptıklarını söyledi.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çok iyi çalışmalar yaptıklarını aktaran Atabek, şu ifadeleri kullandı:

"27. Dönemde başladığımız bir komisyon çalışması vardı kadın istihdamına yönelik… Kadın istihdamı ve kadın kooperatifçiliğinin artırılması ve güçlendirilmesi anlamında çok iyi çalışmalar yaptık. Kooperatif kırsaldaki kadın için çok önemli bir çıkış noktası. İnşallah 28. Dönemde de bunlara devam ediyor olacağız. 27. Dönemde yine şiddetle mücadele komisyonu kuruldu. Burada da görev almıştım. Bu konuda çoğu zaman kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi çıktı karşımıza. Kadını ekonomik olarak güçlendirdiğimizde şiddetin bir ayağını çözmüş oluyoruz. Kadınlar ve gençler ile alakalı çok önemli atılımlarımız var."

"CEZALANDIRMA SİSTEMİMİZDE BİR SIKINTI YOK"

Kadına yönelik şiddet konusuna değinen Çiğdem Erdoğan Atabek, cezalandırma sisteminde bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Atabek, "Neden hala sorunlar devam ediyor peki? 1 – Uygulama noktasında sıkıntı yaşıyoruz, kanunlar ve cezalar koysak da uygulayıcıları bu anlamda hassasiyete davet ediyoruz 2 – Toplumda son 20 yılda Türkiye'de zihinsel dönüşüm yarattık. 2 kız çocuğu annesi olarak bunu çok önemsiyorum. 20 yıl önce bu durumlar çok normal karşılanırdı… Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda söylediği çok önemli bir şey var kadına şiddete yönelik 0 tolerans ilkesi. Şiddet gören kadın sıfırlanana kadar biz mücadele edeceğiz. Zihinsel dönüşüm bugünden yarına olmuyor siz tüm toplumun kodlarındaki verileri dönüştürüyorsunuz. Geldiğimiz nokta önemli ama daha yolumuz var." diye konuştu.

Atabek ayrıca, ev ekonomisi ile ilgilendiğini, pazara ve manava özellikle çocukları için kendisi gittiğini söyledi.

"KİŞİ BAŞI 16 BİN DOLARLIK GELİR DÜZEYİNE KAVUŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Çiğdem Erdoğan Atabek, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine de değindi. Pandeminin tüm dünyayı yakından etkilediğini belirten Atabek, "Biz ne olduğunu anlamamışken hükümet çok hızlı alarm verdi. Türkiye gerçekten bu konuda en hızlı süreci toparlayan ülkelerin başında geldi. Tabii bunda sağlık sistemimizin çok gelişmiş olması etken oldu. Sağlıkta çok şükür imtihanı geçtik. Pandemi üretimi durduğu için tüm dünyada ekonomiyi de etkiledi. O süreçte tüm dünyada fabrikalar kapanırken Türkiye'de fabrikalar kapanmadı. Cumhurbaşkanımız o zamanlar dedi ki Türkiye'de sistemi kapatmayacağız sadece vites küçülteceğiz. Üretim, ihracat devam etti bu çok önemli bir öngörüydü. Avrupa'daki krizin Türkiye'ye oranla ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrası hızlıca bir toparlanmaya girdik sonrasında da canımızı çok yakan 11 ilimizde birden bir deprem felaketi yaşandı. Türkiye yaşadığı her felaketten hızlıca aksiyon alarak, yaralarını sararak toparlanıp çıkıyor. 2028'e kadar ekonomik olarak çok büyük hedeflerimiz var. 1.5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne kavuşup kişi başı da 16 bin dolarlık gelir düzeyine kavuşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAYVANLAR NOKTASINDA AYRI BİR HASSASİYETİM VAR. HERKES HAYVAN SEVER OLMALI"

Hayvan hakları konusuna da değinen Atabek, "Nasıl bizim canımız biricikse tüm yaratılmışların da canı biricik. Birbirimizin can varlığına saygı duymak zorundayız. Hayvanlar noktasında ayrı bir hassasiyetim var, bir kedimiz var. Sevgi çok kıymetli bir duygu hayvanlarda da bu koşulsuz var. Herkes hayvan sever olmalı. Biz hayvanları koruyup kollayacağız diğer yandan da hayvanları koruduğumuz gibi onların insanlara zarar vermesinin de önüne geçmeliyiz. Sakarya'da her ilçeye bir barınak açıyoruz. Barınakların da özellikle yerel yönetimler eli ile şartların da iyileştirilmesini sağlıyoruz. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak lazım. Bazı belediyelerin veterineler ile çalışmaları var, vatandaş bakıma muhtaç bir hayvan görüp götürdüğünde hemen belediye bu hizmeti sağlıyor. Güzel uygulamalar var sayısı da artacak." diye konuştu.

"SAKARYA DESTANI'NI TEKRAR YENİ YÜZYILIN FORMATI İLE HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Doğan Atabek, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Sakarya iki önemli açılışa şahitlik etti yakın zamanda. Milli tankımızı Sakarya'daki işçilerimiz üretti diğeri de milli trenimiz… Onu da Sakarya'daki işçi kardeşlerimiz üretti. 1 Mayıs yeni geçmişken Sakarya'daki tüm işçi kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum aslında. Tarihi Sakarya Destanı'nı tekrar yeni yüzyılın formatı ile hayata geçirmiş olduk. Bunların sayıları artarak devam edecek. Yerel kalkınmayı iyi sağlamış illerden biriyiz. 99 depreminden sonra çok ağır acılar atlatmış bir şehiriz. 20 sene boyunca havası temiz, doğası temiz yepyeni bir şehir kurduk. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra yeni sanayilere yelken açarken tarımdan ve turizmden uzak tutarak doğaya zarar vermeden sanayiyi büyüteceğiz. Eğitim noktasında spesifik bölümler ile markalaşmayı planlıyoruz. Sapanca da bir ayrı bir değerimiz biliyorsunuz oranın da marka değerini artırmayı planlıyoruz. Sakarya hem denizi hem gölü hem nehri olan bir şehir. Hedefimiz bu kısmı da en katkı sağlayacak şekilde büyütmek."