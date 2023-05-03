Bakan Varank: 14 Mayıs’ta katma değer üretenlerle kurusıkı atanlar yarışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Erkul ailesi işbirliğiyle yapılan 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki çıtasını yükseltecek her adımın önemli olduğunu belirterek, "Bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon amacımız. Türkiye Yüzyılı'nın nişaneleri Toog, İmece uydusu, TCG Anadolu, milli muharip uçağımız Kaan. Bunların hepsi ülkemiz için bir simge ve kilometre taşlarıdır" dedi.

DENE YAP ATÖLYELERİNİN SAYISI 100'E ÇIKTI

21 yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gençler için muazzam yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Varank, "Dene-yap atölyelerimizin sayısını 100'e çıkardık ve 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırdık. Uzaya ve astronomiye ilgiyi artırmak için gökyüzü gözlem şenlikleri düzenliyoruz. Araştırma yarışmaları düzenliyoruz çocuklarımız için. Geçtiğimiz yıl kutup araştırma projesi yarışmasında birinci olan lise öğrencilerini deneylerini yapmak üzere Antartika'ya gönderdik. Bu sene yine olacak bu yarışmalar. İklim değişikliği kategorisinde birinci olan arkadaşımızı da Kuzey kutbuna göndereceğiz. Seneye bu birincilik neden Gaziantep'ten çıkmasın. Buraya gelirken astronot adaylarımızı belirledik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir Türk vatandaşımız uluslararası uzay istasyonuna gidecek. Al yıldızlı bayrağımızı orada temsil edecek. Bundan 20 yıl önce böyle şansımız yoktu. Bu ülkeye 20 yıldır imkanlar kazandırdık. Gençlerimize yeni imkanlar sağlıyoruz. Teknofest İstanbul'un finalini yeni gerçekleştirdik. Bu sene ilkini İstanbul'da düzenlediğimiz Teknofest'in ikincisini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Bu sene Teknofest İstanbul'a tam 2 buçuk milyon ziyaretçi geldi. 41 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 1 milyon öğrencimiz başvurdu. Dünyada böyle bir teknoloji etkinliği var mı? Türkiye'de öyle bir ateş yaktık ki bu ateş tüm Türkiye'yi sardı" diye konuştu.

PROJELERİMİZ HAZIR

Türkiye Yüzyılını inşa etmek istediklerini belirten Bakan Varank, "Bilime, teknolojiye, ilime yönelmekten, katma değerli üretimi arttırmaktan başka şansımız yok. Onun yolu bu tip yatırımlardan geçiyor. Bizi eleştirenler, Türkiye'nin otomobili, İHA'ları SİHA'ları karın doyuruyor mu diyenler ne üretimden ne katma değerden anlıyor. Türkiye'nin otomobilinin ürettiği katma değeri başka nerde üretebileceksiniz. Biz onları kulak ardı ediyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Projelerimiz şu anda hazır" dedi.

Konuşmasında seçim surecine de değinen Bakan Varank, "14 Mayıs'tan sonra son süratle projeleri uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bunları yapmak için irademiz ve imkanlarımız var. Ama 14 Mayıs'taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise yine doğru tercih yapılacaktır. Gençlerimizden tek isteğimiz hayallerinin peşinden koşsunlar. Gençler ne hayal ediyorsanız onu yerine getirmek için yanınızda olacağız. TÜBİTAK ile KOSGEB ile kalkınma ajanslarımızla yüzlerce proje ile sizlere destek oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz" diye konuştu.Bakan Varank ve katılımcılar konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılan bilim merkezini ziyaret etti.