‘Bu anlayış mandacı bir anlayış’

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceğine yönelik açıklamalarına sert bir cevap verdi. Siyasi nedenlerle gündeme gelmelerinin hoş olmadığını belirteren Bayraktar, "Biz İHA'ları ve SİHA'ları yaptıktan sonra tehditlere maruz kaldık. Batman'da İHA üssümüze havan saldırısı olmuştu. Maalesef 2016'dan sonra siyasilerden de taşlar gelmeye başladı. Bu iftiralar sistematik bir hale geldi, biz de bunlara cevap verdik. Havacılık serüvenimiz çelmelere takılıp düştüğü için ve toplumda da öğrenilmiş çaresizlik olduğu için bu artık toplumda kanıksanmış bir şeydi. Bize hep, 'Asla yapmazsınız, asla olmaz' inancı yerleştirildi. Vecihi Hürkuş'un hikâyesine baktığınız zaman da bu böyle. O yüzden kendinizi savunmanız gerekiyor. Dünya tarihinde iki insansız hava aracı, ikisi de milli üretim, Kızılelma biri taarruz uçağı, ilk defa yan yana uçtu. Biz bir anlamda bir havacılık tarihi de yazmaya başladık. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Eğer Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olacaksa bu çalışmaların akamete uğramaması gerekiyor. Maalesef siyasi polemiklerle yapılan saldırılar da bu işlere takoz olabiliyor" dedi.Bayraktar, "Burada 1 milyon öğrenci proje takımı kurdu. Sadece teknoloji ve uzay alanında değil sağlıktan robotik kodlamaya kadar, en gencinden yaşlısına kadar 300 bin takım kurulmuş. Biz tutup halen daha dışarıdan gelecek bir uzay araştırması yapacak şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına milli teknoloji hamlesi seferberliği kapsamında karşı çıktığımız, bir anlamda mandacı bir anlayış. Biz 'Tam bağımsız Türkiye' diyoruz. Biz bunları dışarıdan alsaydık Türkiye'nin ne AKINCI'sı ne de KIZILELMA'sı vardı. Taşıma suyla değirmen dönmüyor" dedi.