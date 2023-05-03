CHP mitinginde ’Selo’ya özgürlük’ sloganları atıldı! Cumhur İttifakı’ndan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP’yi HDP’lileştirdi...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in partisi HDP'nin desteğini alarak seçimlere giriyor.
CHP-HDP BİRLİKTELİĞİ BİR KEZ DAHA İFŞA OLDU
Her gün farklı bir sözde üst düzey örgüt yöneticisi 7'li koalisyona destek açıklaması yaparken, Kılıçdaroğlu'nun dün Van'da düzenlediği miting CHP-HDP ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.
Mitingde HDP bayrakları dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu terörle iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına sahip çıktı, kayyum uygulamasına son vereceklerini söyledi. Mitngde, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sloganlar atıldı.
"SELO'YA ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI
Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN SERT TEPKİ: KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ HDP'LİLEŞTİRDİ
Bu durum kirli işbirliğini ayyuka çıkarırken, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
İsmail Ok, şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte kamuoyundan gizleseler de birlikte hareket ettiklerini söyleyeli 3.5 yıldan fazladır söylüyoruz. Bunu ilk biz dile getirdiğimizde maalesef görmek istemediler. Milliyetçiliğinden, vatanseverliğinden, Ülkücülüğünden, Atatürkçülüğünden şüphemiz olmayan bu ülkenin evlatları bunu görmek istemedi.
Duygusal davrandılar. Her geçen gün ve şu seçim sathı mahalliyle birlikte artık 'HDP-CHP' bir parti gibi hareket ediyor. Bir başka ifadeyle Sayın Kılıçdaroğu ve ekibi maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi HDP'lileştirdi. HDP kendisini bugün feshetse, CHP'nin bugünkü yönetimi sayesinde ziyadesiyle taleplerini yerine getiriyor.
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok
"BUNLARI CEZALANDIRACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM"
Dünkü mitinge şaşırmıyoruz. Sadece hala CHP'de hala İYİ Parti'de olup da kendilerine Türk milliyetçisi, Ülkücü, Atatürkçü, vatansever, yurtsever diyen bu vatan evlatlarının bunu bir kez daha değerlendirip bulundukları yerin, teröristlerle iç içe olmanın ötesinde, onlara bu ülkeyi maalesef teslim etme noktasında artık kamuoyuna açıkça deklarasyonda bulunan Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Babacan'ı Davutoğlu'nu Akşener'i hepsi, bu oyunu görüp tekrar bulundukları gözden geçirip bunları cezalandıracaklarına yürekten inanıyorum.
Bu vesileyle Atatürkçüyüm diyen, ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyen herkesin bu CHP-HDP birlikteliğinin ötesinde HDP'leşmiş bir CHP ile yol yürümeyi kendilerine yediremeyeceklerini ve bulundukları durumu gözden geçireceklerine inanıyorum.
"'ÜLKÜCÜYÜM' DİYENLER BU DURUMU GÖZDEN GEÇİRECEKTİR"
Meral Akşener ve ekibi de bu konuda şaşırılacak bir durum yok. Sadece hala orada bulunan ülkücüyüm diyen milliyetçiyim diyen arkadaşların artık bunu gözden geçirip Akşener'e gereken cezayı keseceklerine yürekten inanıyorum."
"CHP AÇIK BİR ŞEKİLDE HDP VE UZANTILARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR"
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ise sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, CHP'nin çok açık bir şekilde HDP ve uzantılarıyla birlikte çalıştığını ifade etti.
Bülbül, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu malumun ilanından başka bir şey değil. Bizim söylediğimiz, iddia ettiğimiz hususların hepsinin bugün vatandaşın gözü önünde bütün çıplaklığıyla görünmesi söz konusu. Bu süreçte bunların arasındaki ilişkinin seçime kadar daha da ayyuka çıkmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla tartışmaya mahal bırakacak bir yorum kalmadı. Şu an itibarıyla CHP çok açık şekilde HDP ve uzantılarıyla birlikte bu çalışmayı yürütmektedir. Bunu vatandaşımızı takdir edebilecek durumdadır. Sahada yaptığımız bütün çalışmalarda vatandaş duruma vakıftır.
MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül
CHP'ye oy veren seçmen de aslında bunu bilmektedir. 'Ben Atatürkçüyüm' diyen kim varsa veya İYİ Partili olduğunu söyleyip vatansever olduğunu ifade eden kim varsa bu meseleyi çok iyi takdir etmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Bu büyük bir vebaldir. Bu vebale ortak olmaması gerekiyor."
"O LİSTELER TAMAMEN HAYAL KIRIKLIĞIDIR"
Öte yandan İYİ Parti, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs veren Seyithan İzsiz'i İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterdi. Muhammet Levent Bülbül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İYİ Parti listelerinin tamamen hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "O listelerin içinde birçok sorunlu isim olduğunu kendileri söylemektedir. İYİ Parti'ye mensup olan, geçmişte yöneticilik yapan, milletvekilliği yapanlar da bunu ifade etmektedir. Onlar da daha ayrıntılı bir şekilde bu isimleri görmektedir. Bu konuda vatansever olan, milliyetçi olanların kendilerini istismar ettirmemeleri gerekiyor." diye konuştu.