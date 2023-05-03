CHP mitinginde ’Selo’ya özgürlük’ sloganları atıldı! Cumhur İttifakı’ndan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP’yi HDP’lileştirdi...

"Geçmişte kamuoyundan gizleseler de birlikte hareket ettiklerini söyleyeli 3.5 yıldan fazladır söylüyoruz. Bunu ilk biz dile getirdiğimizde maalesef görmek istemediler. Milliyetçiliğinden, vatanseverliğinden, Ülkücülüğünden, Atatürkçülüğünden şüphemiz olmayan bu ülkenin evlatları bunu görmek istemedi.

Duygusal davrandılar. Her geçen gün ve şu seçim sathı mahalliyle birlikte artık 'HDP-CHP' bir parti gibi hareket ediyor. Bir başka ifadeyle Sayın Kılıçdaroğu ve ekibi maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi HDP'lileştirdi. HDP kendisini bugün feshetse, CHP'nin bugünkü yönetimi sayesinde ziyadesiyle taleplerini yerine getiriyor.