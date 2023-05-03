Erdem Karakoç Cumhur İttifakı’nı desteklediğini açıkladı

Birlik ve Beraberlik Yemeği'nde dayanışma mesajı veren Karakoç "14 Mayıs'ta hilalin yanında Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Üç hilalli bayrak boynu bükük kalmasın" dedi. Ülkücü camianın zor dönemde tek yürek olduğunu ifade eden Karakoç,14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Türkiye ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Karakoç "Türkiye birçok cephede iç ve dış düşmanlara karşı mücadele veriyor. Bir ve beraber olmak her zaman toplumları diri tutar, düşmana fırsat vermez.Hilalin mahzun kalmasını istemediğimiz için Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. Üç hilalli bayrak boynu bükük kalmasın" diye konuştu. 12 Eylül öncesi Ülkücü gençliğin sembol isimlerinden Yunus Meral ve Mustafa Dülger gibi önemli isimlerin katıldığı yemekte Ülkücüler adeta gövde gösterisi yaptı.