İsmail Demir: Havacılıkta tarih yazıyoruz

DEMİR'DEN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Gençlere güvendiklerini söyleyen Savunma Sanayi Başkanı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Erbakan hocamızın bu fikirleriyle alay ettiler. Bu ülkenin yapabilecekleriyle alay etmek, belirli kişilerin karakteri haline geldi. İnanmak yapmanın yarısıdır. Eğer bir şey insan yapısı ise biz onun daha iyisini yapabiliriz. Bu boş bir söylem değil, bu özgüvenin işareti. Şu ana kadar yapılan ürünleri gördüğümüzde de 'biz bunu yaparız' diyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de var gücümüzle çalışacağız. Her biri birbirinden kabiliyetli 5 farklı insansız deniz aracımız var. İnsansız kara araçlarımız da harekatlarda kullanılmak üzere test ediliyor. Bu dönemde Türkiye'ye kritik hiçbir ürünün verilmediğini söyleyebilirim. Hatta verilenleri de istemediğimizi söylüyoruz. Çünkü yapabiliriz ve bunu da gençlerimize güvenerek söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı inşasında siz gençlere sonsuz güveniyoruz."