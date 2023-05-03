Kalp yapmayı öğrenebildikleri 40 günde biz neler yaptık?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları içeren bir video paylaştı. Erdoğan mesajında, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?" dedi. 1 dakika 45 saniye süren videoda İnsansız Hava Aracı ANKA- 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK -2 helikopterinin görüntülerinin yer aldığı videoda restore edilen Seddülbahir Kalesi'nin, Gelibolu-Eceabat Yolu'nun, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Başakşehir-Kayaşehir ile AKMGar- Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camii'nin görüntüleri bulunuyor.