Kayseri’de A400M gururu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki, "Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M nakliye uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne Teslim Töreni"ne katıldı.Dünyada sadece 4 merkezde yapılabilen ve en gelişmiş kargo uçaklarından olan A400M'nin retrofit işlemlerinin, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda gerçekleştirilmesini "bir gurur vesilesi" olarak nitelendiren Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte A400M kokpitinde incelemelerde bulundu. Retrofit, eski sistemlere yeni teknoloji veya özelliklerin eklenerek güçlendirme işlemine deniliyor.