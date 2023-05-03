Sakarya mitingi öncesi Akşener’e zor soru: HDP Eş Genel Başkanları mitingte size eşlik edecek mi ?

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak İYİ Parti'nin Sakarya'da yapacağı miting öncesinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a sorular yönelten AK Parti Sakarya milletvekili adayı Akif Adnan Dizer, masa ittifakını adeta topa tuttu. Dizer, "Sakarya mitingi öncesinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın cevaplaması gereken birkaç soru var" diyerek başladığı videoda sorduğu sorulara cevap beklediğini ifade etti. Dizer'in sosyal medyadaki videosu on binlerce izlenme ve paylaşım aldı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI SAKARYA'YA GELECEK Mİ ?

Dizer, Sakarya'da miting yapacak olan İYİ Parti lideri Akşener'e, "HDP ile birlikte ortak adayınız olan Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da size Sakarya'da eşlik edecekler mi? diye sorarken, "Sakarya'da şehit ailelerimizin eğer kapısını çalacaksınız size HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da eşlik edecekler mi?" dedi.

Dizer sorularına şöyle devam etti:

"Şehit aileleri demişken, hâlâ partinizin Kocaeli Milletvekili olan ve yeniden aday gösterdiğiniz şehit ailelerine galiz ifadelerle saldıran, küfür eden Lütfü Türkkan da size eşlik edecek mi? Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu'nun teröristleri özgürlüğe kavuşturma vaadini ve taahhüdünü burada size ifade edecek misiniz? Birlikte miting düzenleyeceğiniz Mansur Yavaş'ın HDP PKK'ya silah bıraktıran bilir iddiasına siz de katılıyor musunuz?"

BU SORULARIN CEVAPLARINI DUYMAK İSTİYORUZ

Dizer son olarak ise şunları kaydetti:

"Sayın Akşener, İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak HDP için onlar masanın hiçbir yerinde yok. Eğer onlar varsa biz yokuz dediniz. Bugün aynı Cumhurbaşkanı adayını destekliyorsunuz. Bu kararınızın arkasında mısınız ve iyi parti olarak PKK terör örgütüyle aynı Cumhurbaşkanı adayını desteklemeye devam edecek misiniz? Partinizin yakın zamana kadar üst düzey yöneticileri arasında yer alan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmeden hemen önce biz terörün gölgesinde siyaset yapmayacağız iddiasını ve açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve son olarak biz Sakaryalılar bu soruların cevaplarını duymak istiyoruz"