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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:11

Sınav sorularını çalan ve mülakatlarda kodlama yapan FETÖ’cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün sınavlarda yaptığı usulsüzlük soruşturmaları kapsamında aday numaraları ile kodlama yaparak mülakatları kazanan 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sınav sorularını çalan ve mülakatlarda kodlama yapan FETÖ’cülere operasyon

Soruşturma kapsamında, 2009'da yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavında FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtan 2 şüpheli tespit edildi. Öte yandan, 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK), 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK), 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 Deniz Harp Okulu (DHO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapara mülakatları kazanan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan FETÖ üyesi 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Sınav sorularını çalan ve mülakatlarda kodlama yapan FETÖ’cülere operasyon
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