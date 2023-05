9 yıllık mücadelede mutlu son! Kiraz Devlet Hastanesi’nin temeline ilk harç döküldü

'ENGEL OLAMAZLAR, SADECE BİRAZ ZAMAN KAYBETTİRİRLER'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Kiraz Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasında çok ibretlik mesajlar olduğuna dikkati çekip, "Buradaki hastane yapma işini defalarca mahkemeye götürüp, kolaylıkla imarını yapıp, işimizi kolaylaştıracakları halde yapmadılar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imarını ise her seferinde mahkemeye götürüp, her karardan sonra 'Orada rant var rantı engelliyoruz' diyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Kirazlılar, size soruyorum; 'Burada neyin rantı var? Kimin arazisi var burada? Arkadaşlarımızın da yok. Burada amacımız belli net. Yapmak istediğimiz de belli. Hastane yapacağız kardeşim. Her seferinde ne yazık ki burada bunu engelledir. Biz hep şunu söylüyoruz. Engellemek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ama, bu işi yapmamızın önüne geçemezsiniz. Sadece bize biraz zaman kaybettirirsiniz. Daha mücadele bitmedi. Biz bunun temelini attık. Onlar yine buradaki olumsuz emelleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün buranın temelini atıyor isek nasıl ki Kiraz halkı bugüne kadar bizim arkamızda dağ gibi durduysa 14 Mayıs'ta da dağ gibi duracağını gösteriyor. 14 Mayıs'tan sonra da biz milletvekili olmasak da dağ gibi Kiraz'ın arkasında durmaya devam edeceğiz. Ülkemizde huzurun, birlik beraberliğin, kardeşliğin devamı için 14 Mayıs'ta çok güzel bir cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü birileri huzurumuzu bozmak istiyor" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi'nin temeline ilk harcı döktü.

500 GÜNDE TAMAMLANACAK

İçinde 22 poliklinik ve 3 ameliyathanenin bulunacağı 22 bin 284 metrekarelik alana yapılacak hastanenin inşaatının 500 günde tamamlanacağı bildirildi.