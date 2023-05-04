Haberler Gündem Haberleri CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
Giriş Tarihi: 4.5.2023 22:39 Son Güncelleme: 4.5.2023 22:49

CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"

CHP'nin İzmir Menemen'de gerçekleştirdği mitingde bir skandala daha imza atıldı. HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Romanlarla birlikte resmedildiği karikatür büyük tepkiye neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP'nin ırkçı afişine tepki göstererek "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir." dedi.

CHP’den ırkçı afiş! Romanlar 14 Mayıs’ta bu karikatürü unutmayacak

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Türkiye 9 gün sonra sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için oy kullanacak. Öte yandan seçim sürecinde yaşanan skandallara da bir yenisi daha eklendi. CHP'nin İzmir'deki mitinginde asılan pankart ırkçı mesajı nedeniyle tepki çekti.

AK PARTİLİ BEKLE: :ROMANLARI RENCİDE ETMİŞTİR

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, CHP'nin Menemen'de yaptığı mitingde, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir.'' dedi.

"ROMANLAR 14 MAYIS'TA BU AFİŞİ UNUTMAYACAK"

CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Mitingi'nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankartla ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Bekle ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs'ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir." dedi.

ÇELİMSİZ, ESMER, KISA DARBUKACI VE DİLENCİ OLARAK RESMEDİLDİ

Bekle sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak 'esmer vatandaş' diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir.

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CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
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