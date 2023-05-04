İYİ Partili Orhun Ertürkmen’in ‘TIR yalanı’ deşifre oldu!

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanırken muhalefet kanadından öne sürülen iddialar da bir bir deşifre oluyor.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Orhun Ertürkmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Üsküdar Meydanı'nda devlete ait TIR'la kendi seçim propagandasını yaptığını iddia etmişti.
İYİ PARTİ'NİN BİR YALANI DAHA ORTAYA ÇIKTI!
Yapılan incelemede iddiaya konu olan tırın herhangi bir seçim faaliyeti için kullanılmadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na ait tırın, "İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü" kapsamında bölgeye yerleştirildiği ve görevlilerin vatandaşları bilgilendirdiği anlaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Üsküdar Meydanı'ndaki çalışmadan önce basın mensuplarına;
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası tanıtımı ve bilgilendirmeleri kapsamında İstanbul'da "Yarısı Bizden Tırı" yola çıkmıştır. 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Üsküdar Meydanı'nda olacaktır." şeklinde bilgi notu gönderdiği belirlendi.
İYİ Parti'ye ait seçim standı ve bakanlık tırı çevresinden yapılan taramada Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a ait hiçbir görsel veya seçim pankartı olmadığı anlaşıldı.
Değerli genç arkadaşım,— Murat KURUM (@murat_kurum) May 4, 2023
Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı.
Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin. https://t.co/DOIU5mHsvG
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, "Değerli genç arkadaşım. Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin" dedi.