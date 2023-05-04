İYİ Partili Orhun Ertürkmen’in ‘TIR yalanı’ deşifre oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Üsküdar Meydanı'ndaki çalışmadan önce basın mensuplarına;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyası tanıtımı ve bilgilendirmeleri kapsamında İstanbul'da "Yarısı Bizden Tırı" yola çıkmıştır. 3 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Üsküdar Meydanı'nda olacaktır." şeklinde bilgi notu gönderdiği belirlendi.

İYİ Parti'ye ait seçim standı ve bakanlık tırı çevresinden yapılan taramada Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a ait hiçbir görsel veya seçim pankartı olmadığı anlaşıldı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, "Değerli genç arkadaşım. Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin" dedi.