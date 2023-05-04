Mandacı Kemal tarih olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:Trabzon, Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte burada, bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten, 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir."Manda ve himaye kabul edilemez" düsturuyla istiklâl mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon? Van'da terör örgütünün işaretiyle, bez parçalarıyla, sloganlarıyla devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı bayrağını yükseltmeye söz mü Trabzon?Açılışını yaptığımız Zigana Tüneli dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ve ülkemizin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olarak inşa edildi. Trabzon ile Gümüşhane arasındaki bu tünelle Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya oradan İran ve Ortadoğu'ya yani tarihi İpekyolu'na bağlıyoruz. Tünelin tasarımı projesi inşası tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran bu tünel bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden birisi olacaktır. Vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydalar yanında bu tünelle Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyi de şehrimizi kavuşturuyoruz.Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün işlerin hepsini üst üste koyun sonra da onla, yüzle çarpın emin olun bir Zigana Tüneli etmez. Tünelimizle birlikte Maçka kara-hava yolunu da açıyoruz. 8 milyar 150 milyon liralık yatırım olan tünelimiz ile 6 milyar 150 milyon liralık yatırım olan Maçka kara-hava yolumuz hayırlı olsun.Şehir içindeki küçük sanayi sitelerimizi yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmalarımızın, uzunluğu 15 kilometreyi bulan hafif raylı sistem projemizin, Trabzon'un yıllardır beklediği güney çevre yolumuzun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızın inşaatının yakında başlayacağı müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum Desteği birileri gibi palavra atarak istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.Darbelerin cuntaların terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir boyunduruk altında tutma çabasını görüyoruz. Bunlar, ülkemizin iftihar projeleri ile Bayraktar ailesine saldırıyor. İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, KIZILELMA'ya saldırıyorlar. Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bayraktar grubuna, Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükûmetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur. Bay bay Kemal, zerre kadar yüreğin varsa, sıkıyorsa çık açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar Bey zaten devletten bırakın kredi almayı, arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle. Yalan bunlarda ganimet ama hesabını ödeyecekler.Tarihimizin hiçbir döneminde bu günkü kadar ilkesiz, pervasız, karmakarışık bir muhalefetle karşılaşmadık. Masanın altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Kandil'deki PKK elebaşları bir yandan FETÖ'nün elebaşları diğer yandan masaya ayar vermeye başladı. PKK elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıyor. Bay bay Kemal dini, imanı, ezanı, bayrağı olmayanlarla beraber. Bunlara 14 Mayıs öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkamamaları lazım.Bugünekadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Trabzon'a ilk evimle 2 bin 500 konut yapacak, ilk arsamla 500 arsa vereceğiz. Trabzon'daki 6 millet bahçesinden 3'ünü hizmete açtık.Başkan Erdoğan: 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sığdırdık. Milletimizin iradesine kurulan prangaları parçaladık. Bizim karnemiz bu. Senin referansın ne Bay Kemal?BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı dolduran mahşeri kalabalığa hitap etti:Rize, 80 bin kişiyle burada. Elhamdülillah, bu, bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Rize, 'Biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz'.Millet İttifakı sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyor. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolun sonundaerken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı mezat pazarına vardılar.14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cülerle bir olanları seçeceğiz. Ya güçlü Türkiye diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir Türkiye'de yaşayacağız.Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraberce tanıştırdık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sığdırdık. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik. Milletimizin iradesine kurulan prangaları parçaladık. Bizim karnemiz bu. Şimdi sormak lazım Bay Bay Kemal, sen ne yaptın bir söyle, senin referansın var mı?.Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kâbusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Bayrağı, ezanı, vatanı olmayan Kandil'deki teröristlerle beraber yürüyenler CHP, İyi Parti HDP ve diğer yavrucuklardır.Şayet yolu buraya düşerse, bay bay Kemal'e muhakkak sorun. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadığını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun. Rizeli hemşerilerim, adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez.RİZE Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan: Beklentimiz 10 ile 11 TL arasındaydı, hayırlı olsun. Borsa Başkanı ve özel sektör temsilcisi Mehmet Erdoğan: Fiyatı olumlu bulduk. Mustafa BAYRAK