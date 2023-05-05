AK Parti seçim bürosuna saldırı: 1 yaralı

Adana'da, AK Parti seçim bürosuna düzenlenen saldırıda bir görevli bıçakla yaralandı.Seyhan Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'ndaki büronun görevlisini kovalayan 2 saldırgan, parke taşıyla arka kapıyı kırarak içeri girdi.Görevliyi bıçakla göğüs bölgesinden yaralayan saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Şüphelilerden S.A.'yı yakalayan polis, diğer saldırganı arıyor. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Bu olayları kışkırtan kimler varsa derhal bu işlerden vazgeçsinler" dedi.