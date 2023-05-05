CHP’li belediyeden skandal ceza

CHP'liKartal Belediyesi, 2019'dan bu yana işyeri olarak kullanılan cadde üzerindeki işyerinin AK Parti Seçim İrtibat Bürosu yapılmasının ardından bu adrese, 'kaçak bölümler olduğu' iddiasıyla 1.4 milyon lira ceza kesti. Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde yer alan binanın girişindeki işyerine "kaçak bölümler var" denilerek ceza kesildiği öğrenildi. Cadde üzerinde benzer şekilde adresler olduğuna ve hatta CHP'li Kartal Belediyesi Meclis üyesine ait işyerinin bile yer aldığını ifade eden avukat Furkan Aral cezaya tepki gösterdi. Müvekkilinin aldığı ceza hakkında konuşan Furkan Aral, "Bu cezanın tamamen siyasi emellerle kesildiğini düşünüyoruz. Çünkü burası seçim bürosu haline geldikten kısa bir süre sonra müvekkile ceza kesilmiştir. Cadde üzerinde bakıldığında birçok yer, birçok işyeri aynı şekilde çıkmalar yapmıştır. Ancak biz burayı seçim bürosu haline getirdiğimiz anda müvekkile yüksek miktarda bir ceza kesilmiştir" dedi.