Fatih Erbakan: Aile yapımızın korunması için 7’li masanın karşısında durmamız lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Elazığ'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhuriyet meydanında açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, ülke ve millet için parti olarak Cumhur İttifakından seçimlere katıldıklarını belirterek "Üzerimizdeki sorumluluğun bilincinde hareket ederek ülkemiz, devletimiz, milletimiz için, ailemizin ve yeni nesillerimizin korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararımızı Cenabı Allah devletimize, milletimize hayırlı eylesin. Durum bu kadar vahim mi? Evet, durum bu kadar vahim işte karşımızdaki 7'li masanın söylemleri, seçim bildirgeleri, sözcülerinin, milletvekili adaylarının, genel başkanlarının, cumhurbaşkanlarının açıklamaları bütün bunlara bakınca devletimizin, milletimizin selameti için, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, ahlak ve maneviyatın korunması için, yeni nesil ve aile yapımızın korunması için 7'li masanın karşısında durmamız gerektiğini açık bir şekilde gördük"diye konuştu

ERBAKAN:BUNLARIN HEPSİ LGBT'Cİ

LGBT üzerinden Millet İttifakı'na yüklenen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ortada. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez' diyor 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ne diyor; 'Eş cinsel evlilikler gayet normaldir, doğaldır, kişisel tercihtir ama toplum henüz buna hazır değil' diyor. Düşünebiliyor musunuz, bu adam cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Yani 'toplum hazır hale gelse ve toplumu hazır hale getirebilirsek elbette ki olabilir, elbette ki biz bunların nikahını kıyarız' manasında bir söz. Sadece bunlar mı? Hayır. Mecliste, basın toplantısında CHP'nin parti sözcüsü; 'okul öncesindeki 4-6 yaş arasındaki bir çocuğa Kur'an öğretmeye çalışmak Taliban zihniyetidir, çağ dışılıktır. Bu yaşta bir çocuğa Kur'an öğretilmez' diyor. Milletvekili adayları çıkmış; 'Ben CHP'den milletvekili olursam çok önemli bir sorunun çözülmesi için mecliste mücadele edeceğim. CHP milletvekili olarak cami hoparlör özellikle sabah ezanlarının okunması insanları rahatsız ediyor bunların cami içerisinden okunması için mücadele edeceğim'. Videoyu kendi gözümle görmesem, birisi bana söylese buna inanmakta gerçekten zorlanırdım. Bir sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunlarının karşısına çıkıyorlar; '5 yaşındaki çocuğa Kur'an öğretemezsin, camiden, minareden, hoparlörden ezan okutamazsın, LGBT'yi serbest bırakacağım, Ayasofya'yı yeniden müze yapacağım' diyor. Bu 7'li masaya Elazığlılar geçit verirler mi, oy verirler mi? Bunların hepsi LGBT'ci. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi CHP LGBT'ci, cumhurbaşkanı adayının, cumhurbaşkanı yardımcısı adayının ifadeleri ortada. Bursa Nilüfer Belediyesi CHP'li belediye özel LGBT merkezi açıyor, belediye bünyesinde. Bunlar LGBT'ci, bu LGBT'cilere Elazığlılar oy verir mi?"ifadelerine yer verdi.

"CHP LONDRA'DAN 300 MİLYAR DOLAR BORÇ GETİRECEK"

CHP iktidarlarında ekonominin düzelmediğini hatırlatan Erbakan; "Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarda olduğu bir dönemde ekonominin düzeldiğini hiç gördünüz mü? Tam dersine CHP zihniyeti yokluk demektir. Kıtlık demektir. Açlık demektir. Borç demektir. Bereketsizlik demektir. CHP zihniyetinin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düze çıktığı daha şimdiye kadar görülmemiş. Zaten şimdi de sorduğu zaman ne diyor, diyor ki efendim Londra'dan 300 milyar dolar borç getireceğim. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen üstüne bir 300 milyar dolar daha getireceğim diyorsun. Bu borcun faizi geri geri ödemesi zam olarak vergi olarak gene bu milletin sırtına binecek. Yine şimdi belediyelerindeki uygulamalar ortada, belediyelerinizde ekonomiyi nasıl yönetiyorsunuz da iktidar olunca ekonomiyi yöneteceksin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyanın en yüksek faizi ile dolar borçlanıyor. Yıllık yüzde 10.70 faizle dolar borçlanıyor. Bu borcun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak halktan çıkartıyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz hale getireceğim diyordu. Belediye başkanı olduğu günden bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma yüzde 200'den fazla zam yaptı. E borç, faiz ve zam ekonomisinden başka bir şey uygulamıyorsun. Belediyelerin de belediye yönetiminde de ne uyguladın ki gelip de ekonomiyi çözeceksin. Hem ekonomiyi de batıracaksın. Hem inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızı elimizden alacaksın. Hem LGBT'ye destek vereceksin. Hem Ayasofyayı müze yapacaksın. Hem İHA'ları SİHA'ları, durduracaksın. Öyleyse bu aziz millet sana oy verir mi? Elbette ki vermeyecek. 14 Mayıs'ta dersinizi sandıkta bu millet verecek inşallah. 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Bir oy Erdoğan'a bir oy Erbakan'a vereceğiz inşallah"dedi.

"İTTİFAKLARDA BARAJ PROBLEMİ YOK"

İttifaktaki partilerin baraj problemi olmadığını vurgulayan Fatih Erbakan; "Bazı seçmenlerimizin kafasında karışıklık var. Zannediyorlar ki Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisinin yüzde 7 barajını aşması lazım. Hâlbuki böyle şey yok. Seçim kanuna göre ittifaktaki partilerin oylarının toplamı yüzde 7'yi geçtiğine göre Yeniden Refah Partisi de yüzde 7'yi otomatik olarak geçmiş sayılıyor. Yani baraj problemi diye bir problem yok. Elazığ'da veya herhangi bir seçim bölgesinde bir milletvekilini seçtirecek kadar vermeniz halinde isterse Türkiye'nin başka hiçbir yerinde hiçbir oy almasın yine de o vekilimiz seçilmiş oluyor. gönül rahatlığıyla baraj endişesi olmadan oylar milli görüşe oylar yeniden refaha diyoruz. Mecliste Yeniden Refah Partisinin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 refah projemizin hayata geçirilmesi için mecliste mücadele edeceğiz"diye konuştu.