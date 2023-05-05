Strateji belgesi pusulamız olacak

Su verimliliği projesinin öncüsü olan Emine Erdoğan, suda sıfır kaybı hedefleyen seferberlikle ilgili önemli gelişmeyi paylaştı. First Lady, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı: Su Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adım daha hayata geçirildi. Yürürlüğe giren Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak. Her vatandaşımızın bu doğrultuda, Eylem Planı'nda belirtilen stratejileri hayata geçireceğine ve suyumuza sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.