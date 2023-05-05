Haberler Gündem Haberleri Strateji belgesi pusulamız olacak
Giriş Tarihi: 5.5.2023

Strateji belgesi pusulamız olacak

Emine Erdoğan: Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Strateji belgesi pusulamız olacak
Su verimliliği projesinin öncüsü olan Emine Erdoğan, suda sıfır kaybı hedefleyen seferberlikle ilgili önemli gelişmeyi paylaştı. First Lady, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı: Su Verimliliği Seferberliği'nin yol haritasını oluşturan önemli bir adım daha hayata geçirildi. Yürürlüğe giren Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak. Her vatandaşımızın bu doğrultuda, Eylem Planı'nda belirtilen stratejileri hayata geçireceğine ve suyumuza sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.
ARKADAŞINA GÖNDER
Strateji belgesi pusulamız olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA