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Giriş Tarihi: 5.5.2023 21:23

Şule Yüksel Şenler’den Başkan Erdoğan’a son mektup

3 yıl önce vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler’in Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a bayram tebrik kartı gönderdiği ortaya çıktı. Şenler; mektubunda, “İyd-i şeriflerini tebrik eder, hürmetlerimi arz ederim benim kadim dostlarım” ifadelerini kullandığı görüldü.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Şule Yüksel Şenler’den Başkan Erdoğan’a son mektup

2019 yılında hayata veda eden yazar Şule Yüksel Şenler'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bayram tebrik kartı gönderdiği gün yüzüne çıktı. Şenler; mektubunda, Tayyip Erdoğan için "İslam aleminin göz bebeği" derken, eşi Emine Erdoğan'dan "Canım kızım" diye bahsetti.

ŞENLER'İN EL YAZISI MEKTUBU

Şenler tarafından kaleme alınan notta, şu ifadeler yer aldı: "Şule ablasının ve İslam aleminin göz bebeği ve umut kaynağı sayın cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi canım kızım Emine Erdoğan hanımefendinin iyd-i şeriflerini tebrik eder, hürmetlerimi arz ederim benim kadim dostlarım. Dualarımla"

BAZI DOSTLUKLAR HER DAİM SARMALAR

Şule Yüksel Şenler Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Bazı dostluklar, mekanın sınırlarını aşıp her daim sizi sarmalar." notunu düştü.

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Şule Yüksel Şenler’den Başkan Erdoğan’a son mektup
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