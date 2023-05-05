Terör elebaşı Andok: AK Parti’nin yenilmesi PKK’yı etkisizleştirenler de yenilecek

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı. Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşları 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye peş peşe destek açıklamaları yapmayı ise sürdürüyor. Kandil'deki son açıklama terörist elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi üyesi Xebat Andok'tan geldi. Terör örgütünün sözde medya kuruluşlarına bir özel açıklamalar yapan terörist elebaşı 7'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Terör örgütü elebaşlarının daha evvel yaptığı "İç savaş çıkartırız" tehdidini bu kez daha da ileri taşıyan terörist Andok, 14 Mayıs'taki seçimlerin bir 3. Dünya Savaşı olduğunu, tıpkı birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi bölgede yeni bir "dizayn" yapılacağını iddia ederek, Suriye'nin kuzeyinde tasarlanan PKK terör devleti planını da itiraf etti. 14 Mayıs'a bir savaş gibi baktıklarını açıklayan terörist elebaşı Andok'un sözleriyle, 7'li koalisyonun kazanması halinde Türkiye'yi nasıl bir bölünme tehdidi beklediği gerçeği de daha net anlaşıldı.

"14 MAYIS SEÇİMLERİ SEÇİM DEĞİL SAVAŞ!"

"Üçüncü Dünya Savaşı sürecinde olma gerçekliğimiz bunu böyle anlamamızı zorunlu kılıyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra da bir dizayn gerçekleşecektir. Bu kaçınılmazdır. Zaten savaşlar esas olarak bu temelde gerçekleştiriliyor. Şimdi bu savaşın tarafları var, hegemonik güçler var, bölgesel güçler var. Kürt ihaneti var ve bir de Kürt özgürlük eğilimini temsil eden ve giderek kendisini bölgesel düzlemde bir özgürlük eğilimine dönüştüren bir PKK, Önder Apo gerçekliği var. Ve bu savaş uzunca bir süredir sürüyor ve önemli bir eşiğe gelmiş durumda. İşte bu 14 Mayıs seçimleri, tam da bu bahsettiğimiz Üçüncü Dünya savaşı koşullarında, onun çok önemli bir aşamasında gerçekleşiyor." diye konuşan elebaşı Andok, "Seçime değil savaşa gidiyoruz" dedi.

"AK PARTİ VE MHP YENİLİRSE PKK'YI ETKİSİZLEŞTİRENLER DE YENİLECEK!"

Andok, AK Parti ve MHP'nin dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle PKK'yı etkisizleştirenlerin de yenileceğini itiraf etti. Terör elebaşı "Bir araya gelişlerin tümü, AK Parti ve MHP'den kurtulmak için. Mücadelemizin başarıya ulaşmasında 14 Mayıs seçimleri çok önemlidir. AK Parti-MHP'nin yenilmesiyle PKK'nın, Apo'nun etkisizleştirilmesini isteyenler de yenilecektir." ifadelerini kullandı.

7'Lİ KAOLİSYONLA ORTAKLIĞI GİZLEMEDİ

PKK'lı sözde yöneticilerden Xebat Andok, 7'li koalisyon ile nasıl aynı amaç üzere beraber hareket ettiklerini de itiraf etti. Andok "Millet İttifakı'nı temsil eden güçler açısından da şöyle bir gerçeklik var. Onlar da 3. Dünya Savaşı koşullarını, bölgenin eskisi gibi olamayacağını biliyorlar ve savaş koşulları içerisinde Türkiye'yi kendileri yönetmek istiyor. Çünkü Türkiye'nin mevcut yönetim tarzının Türkiye'yi uluslararası alanda tecrit ettiğini, toplumu alabildiğince ayrıştırdığını, savaş politikalarının halkı getirmiş olduğu aşamayı görüyorlar. Bunu da bir propaganda malzemesine dönüştürerek, aslında iktidar mücadelesinde AK Parti-MHP ittifakının yaşamış olduğu zorlanmaların yarattığı rüzgarı da arkalarına alarak iktidar olmak istiyorlar. Klasik, bildik bir iktidar mücadelesi, sistem içi güç mücadelesidir.

Bunun içinden Türkiye'yi yönetmek isteyen bir güç olarak öne çıkmak istiyor. AK Parti- MHP'ye göre kendince biraz daha Batı'yla uyumlu, biraz daha mevcut durumu restore etme gibi bir yaklaşım içerisinde. Bunlar sistemin iki ittifak gücünün temel yaklaşımı. 3. Dünya Savaşı koşullarını bu şekilde değerlendirmek istiyorlar. Bizim açımızdan, halklar açısından, Kürt Özgürlük Hareketi açısından da 3. Dünya Savaşı koşulları hem büyük özgürlük imkanları sunuyor, aynı zamanda büyük tehlikeleri de barındırıyor." diye konuştu.