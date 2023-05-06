Afişi asacak başka yer bulamadınız mı?

Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç, helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu. İkiz polis memurlarının adları kentte yapılan spor salonuna ve köprüye verildi.Baba Ali Oruç, önceki gün Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evlerine giderken oğullarının adlarının bulunduğu köprünün tabelasının CHP'li milletvekili adayı tarafından afişle kapatıldığını görünce büyük üzüntü yaşadı.Şehit babası, "İki yavrumun adlarının afişle kapatıldığını gördüğüm an yüreğim sızladı. Kentte afişini asacak başka bir yer bulamadın mı? Yazıklar olsun" dedi.