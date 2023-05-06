AK Parti, sandık görevlilerine eğitim veriyor

AK PArti Ankara İl Seçim İşleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan sandık görevlileri eğitim çalışmaları tüm ilçelerde mahalle mahalle devam ediyor. Sandık görevlilerine seslenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, sandıklara sahip çıkılmasını istedi. Oy verme işlemi tamamlandıktan sora kullanılan oyların sayımından tutanaklara işlenmesine kadar tüm aşamada dikkatli olunması için uyardı. Sandık Eğitmeni Mahmut Güldibi; "Bizim amacımız teşkilat mensuplarımıza seçim hukukunu hem parti olarak hem de seçmen anlamında kullanabilen, oyların atılıp, sayıldıktan sonra güven içinde tutanaklar haline gelmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.