Bakan Koca duyurdu: Kovid-19’un küresel acil durumu sona erdi

"KISITLAMALARI AZALTAN İLK ÜLKE OLDUK"

"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

TÜRKİYE İÇİN MALUM OLAN DÜNYAYA İLAN EDİLDİ

'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."