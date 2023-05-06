Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti

FETÖ MENSUBU 72 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yapılanması içerisinde yer alıp aktif kamu görevinde bulunan ve günümüze kadar haklarında adli işlem yapılmayan avukat, öğretmen, polis memuru, infaz koruma memuru, hemşire, imam hatip gibi mesleklerde görev alan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesullüğü gibi görev de yürütmüş 37 kamu personeli tespit edildi. Aktif görevde bulunan 37 kamu görevlisi haricinde, örgüt içerisinde İl İmamı, Bölge İmamı, Bölge Talebe Mesulü, sohbet sorumlusu, ev sorumlusu gibi görevlerde bulunan 35 şüphelinin daha açık kimlik bilgileri tespit edildi.