Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına müracaat eden şüphelilerin referans oldukları tespit edilen aktif görevde bulunan 2 zabıt katibi, 2 öğretmen, 1 öğretim görevlisi, 5 özel sektör çalışanı ile 2 SGK kaydı bulunmayan toplam 12 kişi gözaltına alındı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR
İfadesi alınan 10 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kodlanıp aday olunmasının ardından özellikle örgüte ait evlerde kalan kişilerden seçildiği, aday şahsın örgütsel aidiyeti konusunda bağlı olduğu ev sorumlusundan bilgi alındığı, bu bilgilerin bölge sorumluları tarafından kodlamaya dahil edildiği ortaya çıktı.
FETÖ MENSUBU 72 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yapılanması içerisinde yer alıp aktif kamu görevinde bulunan ve günümüze kadar haklarında adli işlem yapılmayan avukat, öğretmen, polis memuru, infaz koruma memuru, hemşire, imam hatip gibi mesleklerde görev alan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesullüğü gibi görev de yürütmüş 37 kamu personeli tespit edildi. Aktif görevde bulunan 37 kamu görevlisi haricinde, örgüt içerisinde İl İmamı, Bölge İmamı, Bölge Talebe Mesulü, sohbet sorumlusu, ev sorumlusu gibi görevlerde bulunan 35 şüphelinin daha açık kimlik bilgileri tespit edildi.