Haberler Gündem Haberleri Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti
Giriş Tarihi: 6.5.2023 11:50

Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti

Ankara Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelesi devam ediyor. Gizli tanık Albatros'un ifadeleri sonrasında Adalet Bakanlığı'nın 2012 ve 2013 yıllarında personel alımına müracaatta bulunan kişilerin FETÖ mensupları tarafından kodlandığı ve sınavlara müracaat eden adaylara yine örgüt içerisinde yer alan kişiler tarafından referans olunduğu tespit edildi. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyondan 12 kişi gözaltına alındı. Etki pişmanlıktan yararlanan 10 kişi aralarında avukat, öğretmen, polis memuru, infaz koruma memuru, hemşire, imam hatip gibi mesleklerde görev alan ve örgüt içerisinde aktif görevler yürüten 72 kişinin tespit edilmesini sağladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında, Adalet Bakanlığı personel alım sınavlarına müracaat eden şüphelilerin referans oldukları tespit edilen aktif görevde bulunan 2 zabıt katibi, 2 öğretmen, 1 öğretim görevlisi, 5 özel sektör çalışanı ile 2 SGK kaydı bulunmayan toplam 12 kişi gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR
İfadesi alınan 10 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kodlanıp aday olunmasının ardından özellikle örgüte ait evlerde kalan kişilerden seçildiği, aday şahsın örgütsel aidiyeti konusunda bağlı olduğu ev sorumlusundan bilgi alındığı, bu bilgilerin bölge sorumluları tarafından kodlamaya dahil edildiği ortaya çıktı.

FETÖ MENSUBU 72 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yapılanması içerisinde yer alıp aktif kamu görevinde bulunan ve günümüze kadar haklarında adli işlem yapılmayan avukat, öğretmen, polis memuru, infaz koruma memuru, hemşire, imam hatip gibi mesleklerde görev alan ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesullüğü gibi görev de yürütmüş 37 kamu personeli tespit edildi. Aktif görevde bulunan 37 kamu görevlisi haricinde, örgüt içerisinde İl İmamı, Bölge İmamı, Bölge Talebe Mesulü, sohbet sorumlusu, ev sorumlusu gibi görevlerde bulunan 35 şüphelinin daha açık kimlik bilgileri tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kod adı Albatros! Gizli tanık FETÖ’nün ‘Adalet Mahrem Yapılanmasını’ deşifre etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA