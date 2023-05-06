Minik karateci Melike’yi başörtülü diye yarıştırmadılar

yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Melike Yaren Arsu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası'nda başörtülü olduğu gerekçesiyle ikinci müsabakaya çıkartılmadı. Melike Yaren büyük üzüntü yaşarken, 45 yaşındaki fabrika işçisi baba Atakan Arsu, kızının yaşadığı bu duruma isyan etti. SABAH'a konuşan baba Atakan Arsu, "27 Nisan'da kızıma 28 Şubat'ı yaşattılar. 28 Şubat zihniyeti artık son bulsun. Kızım 2 senedir müsabakalara katılıyor.Dereceleri var. Denizli'deki turnuvada da ikinci müsabakasına çıkarken bu olay yaşandı. Birinci karşılaşmada böyle bir şey yaşamadık. İkinci müsabakaya çıkarken kızımın boynunun ve kulaklarının açık olması gerektiği söylenmiş. Kızım açmak istememiş. Bu nedenle yarıştırmamışlar. 22 Nisan'da şampiyonaya başlamadan önce 2 ön müsabakaya çıkıp 6-0 kazanmıştı. Ön müsabakalarda da bir şey denmemişti. Kızım 2 yıldır karate yapıyor. İlk kez böyle bir olay yaşadık" diye konuştu. Melike Yaren Arsu ise, "2 senedir kahverengi kuşağa sahip olabilmek için çok büyük çaba sarf ettim. Bu spordan vazgeçmeyeceğim" dedi.