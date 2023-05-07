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Giriş Tarihi: 7.5.2023

Asker uğurlamasında konvoy başı Togg

Asker uğurlamasında konvoy başı Togg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde askere gidecek Kadir Baçak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a asker uğurlamasını Togg ile yapmak istediğini söyledi. Varank'ın talimatıyla Kapadokya renkli Togg'un sürücü koltuğuna oturan Baçak konvoy eşliğinde tur attı. İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyundaki polis araçlarından biri Togg oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hizmete açılan Boğaziçi Bulvarı'nda ilk test sürüşü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından Togg ile yapıldı.
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Asker uğurlamasında konvoy başı Togg
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