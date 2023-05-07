Bakan Çavuşoğlu, gençlerle basketbol oynadı

Antalya'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, ilçede 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri'ni takip etti.

Güreş sahasını dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Çavuşoğlu, güreşçilere başarılar diledi.

Çavuşoğlu, kendisine yoğun ilgi gösterenlerle fotoğraf çekildi.

Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU, GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Bakan Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Vatandaşlarla ve kentte yaşayan yabancılarla sohbet eden Çavuşoğlu, AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türel ile sahil bandındaki sahada gençlerle basketbol oynadı.