Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu, gençlerle basketbol oynadı
Giriş Tarihi: 7.5.2023 22:30

Bakan Çavuşoğlu, gençlerle basketbol oynadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izledi. Bakan Beraberindeki heyetle Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapan Çavuşoğlu, sahil bandındaki sahada gençlerle basketbol oynadı.

AA
Bakan Çavuşoğlu, gençlerle basketbol oynadı

Antalya'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, ilçede 24. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri'ni takip etti.

Güreş sahasını dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Çavuşoğlu, güreşçilere başarılar diledi.

Çavuşoğlu, kendisine yoğun ilgi gösterenlerle fotoğraf çekildi.

Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU, GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI

Bakan Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı.

Vatandaşlarla ve kentte yaşayan yabancılarla sohbet eden Çavuşoğlu, AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türel ile sahil bandındaki sahada gençlerle basketbol oynadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu, gençlerle basketbol oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA