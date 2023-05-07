Başkan Erdoğan, İzmir’deki STK Buluşması’na telefonla bağlandı

"Sizleri İstanbul'dan hele hele bugünkü muhteşem İstanbul mitinginden sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Akşamınız mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz. Ben biliyorum ki Doğu ve Güneydoğu'nun kanaat önderleri olarak siz değerli kardeşlerim bu işe elinizi attığınız zaman, ağırlığınızı koyduğunuz zaman, inşallah önümüzdeki hafta bir balkon konuşmasını sizlerle beraber yapacağız. Atacağınız bu noktadaki hayırlı adımlar inşallah ülkemizin, bölgemiz geleceği için çok çok güzel geleceğe vesile olacaktır. Bu duygular içerisinde sizi selamlıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum."

Düzenledikleri toplantı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Çankırı, Doğu ve Güneydoğulu 11 kişiyi İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.