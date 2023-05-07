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Giriş Tarihi: 7.5.2023 23:32

Başkan Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

AA
Başkan Erdoğan’dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı
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