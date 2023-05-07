Başkan Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.