Çocuklar suyu doğru kullanmayı öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" okullara yayılıyor. Okullarda verilen su verimliliği eğitimleriyle çocuklarda su ve çevre bilinci oluşması amaçlanıyor. Eğitimden şimdiye kadar 1850 öğrenci yararlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Su Verimliliği Seferberliği kapsamında okullarda su verimliliği eğitimleri düzenleniyor. Bakanlık uzmanları tarafından okullar ziyaret edilerek öğrenci ve öğretmenlere yönelik su verimliliği eğitimleri veriliyor. Eğitimlerle, su verimliliği kültürünün oluşması ve su verimliliği bilincinin yaşam tarzına dönüşmesi amaçlanıyor. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim ve etkinlikler düzenleyen bakanlık, ayrıca suyun verimli kullanılmasını sağlamada yardımcı ekipman olarak okullardaki musluklara perlatör taktı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı işbirliğinde su verimliliği seferberliği etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanan 'Eğitim TIR'ı' da illere gönderiliyor.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su kaynaklarının korunması konusunda gelecek kuşaklara bilinç kazandırılması için eğitim ve farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Değişen iklim nedeniyle, su kaynakları üzerinde oluşan olumsuz etkiyi, verimlilik uygulamaları ile bertaraf edebiliriz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Bunun için yarınımızın güvencesi çocuklarımıza su ve çevre bilincini oluşturmamız hayati önem taşıyor. Okullardaki eğitim faaliyetlerinin bu bilincin oluşmasına önemli katkı vereceği inancındayım" dedi.