Fatih Erbakan 14 Mayıs mesajı: Seçimden zaferle çıkacağımız bir akşam yaşayacağız

Fatih Erbakan, Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erbakan Tokatlılarla Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini hatırlattı.

Karşı bloktaki yapılanmanın durumu, söylemleri, partililerin seçim bildirgesine yazdıkları ifadeler ve hedefleri gibi nedenlerle altılı masanın karşısında olduklarını belirten Erbakan, "Hem İstanbul'umuzda hem de tüm Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, milletvekilliği seçimlerinde ise Yeniden Refah Partimizin seçimleri kazanması için büyük bir gayretle teşkilatlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah muvaffak oluruz. 14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim akşamını inşallah hep birlikte yaşarız." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok iline gittiğinde babası merhum Necmettin Erbakan'ın imza attığı birçok eserle karşılaştıklarını dile getiren Fatih Erbakan, "Bir esnaf ziyaretimizde, doğu illerinden bir tanesinde bir esnaf dedi ki 'Bu ülkede dönen her bir dişlide Erbakan Hoca'nın payı, emeği var.' Atasözü gibi. ASELSAN'ın kurulması, tırnak içerisinde 'gerici' diye nitelendirdikleri Erbakan Hoca'mızın ta 1976-1977 yılında yaptığı bir hizmet. Milli savunma sanayi gelişsin, savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulalım, aynı zamanda elektronik sanayi gelişsin, teknoloji katma değerli üretim alanında Türkiye gelişsin diye ASELSAN'ı kuruyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 7 OY ALMA ŞARTI, ZORUNLULUĞU YOK."

Mecliste milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmak için çabalayacaklarını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Seçim kanununa göre ittifak içerisindeki partilerin oylarının toplamı yüzde 7'yi aştığı için ittifaktaki bütün partiler de otomatik olarak barajı aşmış sayılıyor. Dolayısıyla bir milletvekilinin bir bölgede seçileceği kadar oy alması durumunda o milletvekilimiz otomatik olarak seçilmiş olacak. Türkiye genelinde yüzde 7 oy alma şartı, zorunluluğu yok. Bunu da hatırlatalım. Çünkü bu konuda kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Soru işaretleri olduğunu görüyoruz."