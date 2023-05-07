FETÖ kumpasına neden ortak oldun Bay Bay Kemal?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting 135 bin kişilik rekor katılımla gövde gösterisine dönüştü. Erdoğan mitingde önemli mesajlar verdi.Sizlere 21 yıllık karnemizi, 5 yıllık hedeflerimizi gösterdik. Bay Bay Kemal "Sana Söz" diyor. Sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun. Biz söz verince unutmaz, onu takip eder, hayata geçirir, sonra da millete hesabını veririz. Karşımızdaki koalisyonun böyle bir derdi, vizyonu yok. Bu ittifakta ilke, kırmızı çizgi, hassasiyet yok. Proje ve vizyon zaten yok. Yalan, palavra, maske var. Dün kara çaldığına bugün sahip çıkma yüzsüzlüğü var. Bölücülere ve FETÖ'cülere verilmiş sözler var. ABD'deki hamburgercide yenen lokmalar var. O lokmalar kimlerle paylaşıldı? Bölücü örgütün uzantılarına verilmiş tavizler var. Avrupa bu kardeşinize niye saldırıyor? Türkiye'de beklediklerini bulamadıkları için. FETÖ'cüler yurtdışında Bay Bay Kemal'in parti delegesi gibi çalışıyor. Ne Bay Bay Kemal ne ortakları bu kepazeliklere tepki göstermiyor.Bay Bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık FETÖ kumpası için 'Her şey montajdı' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay Bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalı. Bunları çık açıkla. Seni çamur siyasetine hangi örgüt bulaştırdı?Bunlar LGBT'ci. Gazi Mustafa Kemal'in partisini edepsizlerin yuvasına dönüştürdüler.Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, küçük esnafımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaf prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız büyük işlerden biri olacak. Bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Hayırlı olsun diliyorum.Yalancı çoban Bay Bay Kemal, 'İşçiler atılmayacak' dedin. Belediyelerinde kapının önüne koydun. Sende doğruluk diye bir şey yok. Vaat diye sıraladıklarına kendi aralarında bile inanmıyorlar. Daha ağzı süt kokan torununu SGK'lı yapan birisi millete utanmadan hak, hukuk, adalet dersi verecek. Bize attığı iftiranın haddi yok.Etrafımızda doğalgaz ve petrol fışkırırken biz bundan bugüne kadar mahrum kaldık. 100 milyarlarca doları yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para milletimizin cebinde kalacak. Gabar'da 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulduk. Karadeniz'deki doğalgazımızın kalitesi çok iyi. Ülkemizin ihtiyacının 10'da birini karşılayacak kaynağa sahip olduk.Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakamla şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay Bay Kemal, Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun.