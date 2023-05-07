Fuat Oktay: Birileri Ankara’nın dimdik durmasından rahatsız

Muhalefetin değişimden bahsettiğini ancak gelişim ve ilerlemeden uzak olduğunu söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Değişim, ileriye gitmek dediğiniz şey, şu an dünyada hiç kimsenin yapamadığını başarmak mıdır? Yoksa yapılanlara burun bükmek midir? Kim değişimin lideri? Recep Tayyip Erdoğan mıdır, yoksa köhnemiş zihniyetin ve köhnemiş yönetim sistemleriyle bizi hep geriye götürmeye çalışan Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu kim, ileriye gitmek kim. 7, 8 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla adam ülke yönetecekmiş. Böyle bir şey mümkün mü? 'Yedili, sekizli koalisyon çok iyi olur Türkiye için' diyorlar. Keçiörenli kardeşim, 70'lerin koalisyonunu hatırlamıyor mu? Milletvekilliği pazarlıklarını hatırlamıyor mu? 90'ları hatırlamıyor mu? Bu nasıl iyi oluyor? Israrla 'Geriye gideceğiz' diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu kadro Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ileriye yürümeye devam edecek."