SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: İstanbul Boğazı’na 3. tünel müjdesi

"BOĞAZ'IN ALTINDAN GEÇECEK ÜÇÜNCÜ TÜNEL OLACAK"

İstanbul'da Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, boğaza üçüncü bir tünel daha yapılacağını kaydetti. Başkan Erdoğan, "Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak" dedi.

Yapılacak olan yeni tünelden günde 6 buçuk milyon vatandaşın yararlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız." şeklinde konuştu.