Ülkemizi teröristlere bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Bu varlık seçimidir. Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz.Bu seçim, ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenen senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Kandil, Bay Bay Kemal'i neden destekliyor? Ülkede ne kadar devlet-millet düşmanı, LGBT'ci, çeşitli görünümler altında yıkıcı faaliyet yürüten varsa sebebi budur.Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık kaynağı da milletimizin emrine verdik. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santralimiz tüm üniteleri devreye girdiğinde Çukurova'nın ihtiyacını karşılayarak elektriği üreteceğiz. Konya'da panelini de kendimiz ürettiğimiz ülkemizin en büyük GES'ini kurduk. Türkiye'nin cebinden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak.Hani Londra'daki tefecilerden 'Borç para bulduk' diyor ya. İşte onların hayal bile edemeyeceği kaynağı milletimizin imkânına sunuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kurma sözümüz var. Bu bankanın finansmanı doğalgaz ve petrol kaynaklarından sağlanacak. Burada elde ettiğimizin belli bir oranıyla aile ve gençleri destekleyeceğiz. Ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama her alanda karşılıksız destek vereceğiz.