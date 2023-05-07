Vatandaşlar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu

'İKİNCİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ'

Duygularını aktaran bir diğer vatandaş ise Türk milleti olarak ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdiklerini ifade etti. Alanda olmaktan gurur duyduğunu belirtirken şunları söyledi:

30 kurşun yiyen Ömer Halisdemir için buradayız. O mertebeye yakışan bir davranış içerisinde bulunduğumuza inanıyorum. Safımız tarafımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafı. Türk milletinin bir ferdi olarak, bir kadın olarak burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz Nene Hatunlar olarak AK Parti'nin Erdoğan'ın yanındayız.