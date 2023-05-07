Vatandaşlar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne artık çok kısa bir süre kala AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.
YÜZYILIN MİTİNGİ'NE İNSAN SELİ
39 ilçeden 7'den 70'e vatandaşlar miting alanına akın ederken Yüzyılın Mitingi'ne resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişinin katıldı.
"CHP, ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDEN ÇIKTI, KANDİL'E TESLİM OLDU"— Sabah (@sabah) May 7, 2023
"İKİNCİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI VERDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"
Büyük İstanbul Mitingi'ne giden vatandaşlar, https://t.co/5AiLWdGMMs'ye konuştu.#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/ilYuGLc4rH
sabah.com.tr TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİ
Büyük İstanbul Mitingi tarihi görüntülere sahne olurken Sabah.com.tr ekibi de o anlara şahitlik etti. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini paylaştı.
"CHP ATATÜK'ÜN PARTİSİNDEN ÇIKTI KANDİL'E TESLİM OLDU"
Yasin Börü, Aybüke Öğretmen, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin için alana geldiğini söyleyen bir vatandaş CHP'nin Atatürk'ün partisinden çıkarak Kandil'e teslim olduğunu söyledi.
"ÜLKEYİ KANDİL'E TESLİM EDECEKLER"
Vatanın bekası için Yüzyılın Mitingi'ne geldiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
Masanın başrol oyuncusu HDP. CHP HDP oldu artık. CHP Atatürk'ün partisinden çıktı HDP'ye Kandil'e teslim oldu. Ülkeyi Kandil'e teslim edecekler. Biz onun için buradayız. Vatanın bekası için buradayız. Ne patates ne soğan, biz mide edebiyatı yapmaya gelmedik. Vatanımız için geldik.
'İKİNCİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ'
Duygularını aktaran bir diğer vatandaş ise Türk milleti olarak ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdiklerini ifade etti. Alanda olmaktan gurur duyduğunu belirtirken şunları söyledi:
30 kurşun yiyen Ömer Halisdemir için buradayız. O mertebeye yakışan bir davranış içerisinde bulunduğumuza inanıyorum. Safımız tarafımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafı. Türk milletinin bir ferdi olarak, bir kadın olarak burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz Nene Hatunlar olarak AK Parti'nin Erdoğan'ın yanındayız.