CHP’li Çeviköz’den skandal vaatler! Askeri operasyonları durduracağız

"ANKARA, KIBRISLI TÜRKLERİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI"

"Sorunlar ortadan kalkmış değil. Kıbrıs, tıpkı Ege'deki sınır gibi bir çekişme noktası olmaya devam ediyor." ifadesine karşılık, CHP'li Çeviköz'den şu şekilde yanıt geldi:

Önce güveni geri kazanmalıyız. O zaman zor konuları da çözebiliriz. Kıbrıs'a gelince, çözümün adadaki iki toplum tarafından bulunması gerekiyor.



Bizim tavrımız, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin içişlerine, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların içişlerine karışmaması gerektiğidir.