Fatih Altaylı CHP’li belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Altaylı paylaşımında "Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte " ifadelerini kullandı ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı da etiketleyerek hedef gösterdi.