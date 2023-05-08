FETÖ elebaşı Gülen’in mektupçusu Akşener’di

Eski Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini, ancak kabul edilmediğini söyledi. Kocaeli'de yaşayan Dinç, bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:"Akşener 1994'te DYP'den belediye başkan adayı oldu, kaybetti. O zamanlar 'Abiciğim' derdi. Bakanlar Kurulu'ndan çıktım. O sırada yanıma geldi, Tansu Hanım'la görüşmek istediğini, görüşemediğini söyledi. Tansu Hanım'ın yanına gittim.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var. Dedim 'dosyayı ver.' 'Veremem' dedi. 'Niye veremiyorsun, ne var içinde' dedim. Sonra 'Hocaefendinden mektup getirdim' dedi."