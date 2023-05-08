SON DAKİKA| Haymana Mutabakatı Heyeti’nden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu’na asla oy vermeyeceğiz

"SORUMLULARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Haymana Mutabakatı Heyeti 14-16 ve 29 Nisan 2023 tarihlerinde toplanmış ve son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda seçimler ve seçimler sonrası ile ilgili bazı kararlar almıştır.

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Saadet Partimizin CHP ile bütünleşik bir görüntü vermesi ve Sn. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Saadet Partisi genel merkezi önünde açıklanmasının partimizin yok oluş sürecini başlattığını, bu yapılanların Millî Görüş davasından vazgeçmek anlamı taşıdığını düşündüğümüzü en net bir şekilde ortaya koymuştuk.

Şimdi de Sn. Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini adeta dini bir vecibeymiş gibi tabana ve teşkilata dayatılmasını daha kötüsü "mücahit Kılıçdaroğlu" tamlamasının seçmenimize ezberletilmeye çalışılmasını tam anlamıyla bir cehalet ve siyaset bilmezlik olarak değerlendiriyor ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz.