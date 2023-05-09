45 bin öğretmenin en mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "45 Bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:45 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı artık 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla, 'Biz şu kadar öğretmen atadık, atayacağız' demeyle olmuyor. Tarihinde ne yaptın? Ne kadar öğretmen atadınız? Bunları söyleyin. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz.Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla, bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz.Biliyorsunuz, Cudi-Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip ülkemizin en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz 'Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Daha gencecik yaşındayken, teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle olan mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra, eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizin çabaları, gayretleri ve emekleriyle başaracağız.Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimağların, marjinal örgütler, sapkın yapılar, fanatik atımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklara, gençlere sahip çıkacağız. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için hep beraber çalışacağız.2002'de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. Aradan geçen 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze daima sadık kaldık. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik.Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden 2 kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek, OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den yüzde 90'a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu. Bugün 95'i okula erişiyor.60 yıldır gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen, başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi, tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılı'nı da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz.Atılkalan köy okullarımızı yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. 1 yıl içerisinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz.Atama törenine bazı öğretmen adayları kucağında bebeği, bazıları da yakınlarıyla katıldı. Ataması yapılan öğretmenler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sevinç çığlıkları attı. Kimi en yakınına sarılıp gözyaşı dökerken, kimi de uzaktaki ailesini görüntülü arayarak mutlu haberi paylaştı.Fen Bilimleri öğretmeni olarak Adıyaman'a atanan Zeynep Kunukçu, "3 senedir bekliyordum. 3'üncü senemde Adıyaman'a atandım. Çok güzel bir duygu, mutluluk verici, heyecan verici. Deprem bölgesi olması, oradaki öğrencilerin yaralarını sarabilme fırsatının bana verilmesi çok onurlandırıcı bir durum" dedi.Okul öncesi öğretmeni olarak atanan Ayşe Kaplan da, "Adıyaman'ın Besni ilçesi çıktı. Tam istediğim yerdi. Çok sevinçliyim, mutluyum, heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor, düşüp bayılabilirim" diye konuştu.İlk heyecanını annesiyle görüntülü konuşarak paylaşan Meryem Aksu da, "Elim ayağım tutmuyor, çok emek verdik. Çok çalıştık. Bu sınava 1 yıl çalıştım. Branşım felsefe, biraz sayısı az olan bir branş ama ona rağmen iyi bir kontenjan verildi. Artık bundan sonra Kilis'teyim, mutluyum" dedi.Biyoloji öğretmeni Ecem Göğüş de, "3 senedir hazırlanıyordum. Emeklerimiz karşılık buldu" diye konuştu.