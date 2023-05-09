Başkan Erdoğan’dan yurt dışında oy kullanan vatandaşlara teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti.

REKOR KATILIM!

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi tamamlanan yurt dışındaki sevgili vatandaşlarım...Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık.

OY VERME İŞLEMLERİ 14 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.

Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum.