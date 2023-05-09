HDP mitingi sonrası polise taşlı saldırı

HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen "Büyük Cizre Mitingi" sonrası polis ve polis araçlarına taş atan, yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları Mevkiinde saat 18:00'de sona eren mitingin ardından dağılan kalabalığın arasında bulunun bazı gruplar tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ve polis araçlarına taşlarla saldırdı. Polisin bütün uyarılarına rağmen gruplar taş atamaya devam edince güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahale ederek dağıttı.