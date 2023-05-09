İstiklal Caddesi saldırısında hesap zamanı

İstanbul'da geçen yıl 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısında hesap vakti geldi. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı alçak saldırıda 36 sanık, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda hâkim karşısına çıkacak.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aralarında bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in de bulunduğu sanıkların yargılanması 9-10-11 Mayıs'ta yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD unsurlarının bombalı saldırı eylemini planladığı aktarıldı.