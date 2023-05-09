MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: 14 Mayıs Türkiye’nin beka seçimidir

Cumhur ittifakı ve sistem değişikliği ile birlikte Türkiye'nin son yıllarda hayal dahi edilemeyecek projeleri hayata geçirdiğinin altını çizen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Cumhur ittifakı olarak şunu söylüyoruz. Türkiye uluslararası alanda güçlü bir devlet olsun, kimse bize emir talimat vermesin. Biz bunu gerçekleştirdik çok şükür. Türkiye'nin nerden nereye geldiği ortada. İşte bu yüzden yedi düvel bir araya gelmiş başka dertleri yokmuş gibi Türkiye'nin seçim sonuçlarını bekliyor ya da etkilemeye çalışıyor. Neden? Çünkü eski Türkiye'yi istiyorlar. Borç verip ardından talimat verdikleri Türkiye'ye özlem duyuyorlar. ABD Başkanı Biden açık açık söyledi ''Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğiz''