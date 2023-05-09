Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın mitinginde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Bu ne yerlidir ne millidir...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SİZ KALELERİ FETHETTİKTEN SONRA BU İŞ BİTMİŞTİR"

"Aydın, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısın? Bunlara gereken dersi vermeye hazır mısın? Durmak yok yola devam. Efeler, yiğitler diyarı Aydın, seni yürekten selamlıyorum Aydın.

Sen ki tarihçilerin seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Sen ki Menteşe Bey'in, Aydınoğlulları'nın yurt yaptığı Aydın'sın. Bugün bir kez daha seni yürekten selamlıyorum Aydın.

Zaten siz kaleleri fethettikten sonra bu iş bitmiştir. Aydın'a 3 ay önce gelmiş, toplu açılış törenimizi yapmış, Nazilli'de gençlerimizle ve oradaki kadınlarımızla muhteşem bir açılış töreni yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerin bir kez daha sizlere hayırlı olmasını diliyorum.