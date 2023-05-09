PKK’ya siber terör operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 19 farklı ilde 42 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 32 zanlı gözaltına alındı.Kızıl Hacker'lar adlı illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick ve hesap kullanılarak 1997-2020 arasında gerçekleştirilen yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgiler açık kaynak istihbaratı ile ortaya çıkarıldı.Devam eden çalışmalarda ise 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi.Devlet kurum ve kuruluşlarının sitelerine düzenledikleri saldırılarla, sitelerin işlevini bozmak ve sitelerin ana sayfasında silahlı terör örgütü propagandası yapmayı amaçlayan şüphelilerin birçoğunun DHKP/C, MLKP, TKP/ML, PKK/KCK ve FETÖ/ PDY terör örgütlerine üye olmak veya propagandalarını yapmaktan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Çok sayıda dijital ve örgütsel materyale, ayrıca 830 uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya el konuldu.Terör örgütü PKK/ FETÖ'ye iltisaklı şüphelilerin, 13 yılda 450'si devlet kurumlarına ait olmak üzere 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz giriş yaptığı belirlendi.